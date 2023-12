США почали термінові переговори про використання активів рф для України – NYT

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.За словами офіційних осіб, останніми тижнями переговори між міністрами фінансів, представниками центральних банків, дипломатами та юристами на цю тему активізувалися. Білий дім наполягає, щоб країни «Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія – виробили стратегію використання російських коштів до 24 лютого – другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.Мова йде про суму понад 300 мільярдів доларів.За інформацією видання, сам Байден поки остаточно не підтримав такий варіант.Джерела The New York Times вказують на низку питань, які G7 ще належить вирішити. Серед іншого, йдеться про те, чи будуть конфісковані активи спрямовані безпосередньо в Україну аби ж будуть використані на її користь в інший спосіб.Видання також зазначає, що донедавна міністр фінансів США Джанет Єллен стверджувала, що без рішення Конгресу конфіскація цих коштів «юридично не дозволена у США».Деякі американські високопосадовці також висловлювали занепокоєння, що країни світу не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах, якщо США створять прецедент конфіскації цих коштів.Крім того, позаяк конфіскація суверенних активів такого масштабу буде безпрецедентною, Москва може вжити заходів у відповідь – включно з позовами й дзеркальною конфіскацією.Один з представників адміністрації Байдена зауважив, що навіть якщо Конгрес зрештою досягне угоди про оплату додаткової кількості зброї для України та допомоги її уряду, зниження підтримки військових зусиль серед республіканців і дедалі нестабільніша військова позиція України дають зрозуміти, що альтернативне джерело фінансування було б вкрай необхідно.Як відомо, після нападу росії на Україну в 2022 році країни G7, Євросоюзу та Австралія заморозили активи Центробанку рф на 260 млрд євро. Більшу частину – 210 млрд євро – заблокував ЄС. У свою чергу, США заморозили лише 5 млрд доларів.Нагадаємо, нещодавно The Financial Times повідомила, що G7 наближається до рішення про конфіскацію заморожених російських коштів.Раніше стало відомо, що Єврокомісія має намір зібрати близько 15 мільярдів євро до 2027 року у вигляді доходів від реінвестування заморожених активів росії, які можуть бути спрямовані на підтримку України.У той же час частина країн ЄС виявляють обережність у прискоренні зусиль щодо використання прибутку від активів рф, що потрапили під санкції, для підтримки України.