Нові підстави для звільнення з військової служби

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Нові підстави для звільнення набирають чинності з 18 травня 2024 року.При аналізі статті 26 в новій редакції варто зазначити про скасування посилання на Постанову КМУ 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу" як можливість звільнитись з В/С.ч 4 п 2 - служба по мобілізаціїч 5 п 3 - служба по контрактуЗвільнення відбувається лише після висловлення бажання про звільнення шляхом подачі рапорту на звільнення.Документальним підтвердженням підстави для звільнення є наявність "Довідки до акту огляду МСЕК".!! Наявність посвідчення, виданого у зв?язку з інвалідністю не обов?язкове.