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Нові підстави для звільнення з військової служби

Війна з московитами / Порадниця 10-чер, 2024, 11:249 prov 153
Законом України 3633-Х вносяться зміни зокрема до підстав для звільнення з військової служби.

Нові підстави для звільнення набирають чинності з 18 травня 2024 року.

При аналізі статті 26 в новій редакції варто зазначити про скасування посилання на Постанову КМУ 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу" як можливість звільнитись з В/С.

НОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ

ч 4 п 2 - служба по мобілізації
ч 5 п 3 - служба по контракту

б) за станом здоров'я:
за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)
з огляду на припис норми звільнитись можуть військовослужбовці які:

• мають будь-яку групу інвалідності - I, II, III група

• мають будь-яку прив?язку інвалідності - загальне захворювання, пов'язане з проходженням в/с, пов'язане
з захистом Батьківщини, тощо.


Звільнення відбувається лише після висловлення бажання про звільнення шляхом подачі рапорту на звільнення.
Документальним підтвердженням підстави для звільнення є наявність "Довідки до акту огляду МСЕК".

!! Наявність посвідчення, виданого у зв?язку з інвалідністю не обов?язкове.
Детальніше на сайті:
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