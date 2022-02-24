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Франція: G7 погодила кредит Україні в $50 млрд за рахунок росактивів

Війна з московитами 13-чер, 2024, 09:269 prov 0
Лідери країн "Групи семи" досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.
Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.
"Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", – сказав представник Єлисейського палацу.
Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті "Групи семи" 13-14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.
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