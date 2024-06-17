Рівне:

Створення та просування сайтів

Італійські католики організували канікули для 700 українських дітей

Україна і світ / Актуально 18-чер, 2024, 11:199 prov 47
Про це повідомляють Новини Ватикану.
Цього року проект розпочався за підтримки Італійської єпископської конференції, єпархіальних відділень «Карітас» міст Козенця, Ламеція-Терме, Комо, Сенігалія, Іглезіас, Єзі та Удженто, а також Християнської асоціації італійських трудящих (ACLI).
Вже з початку цієї програми, запущеної у 2022 році одразу після початку війни, Італія змогла прийняти понад 700 дітей та підлітків, 600 із них у 2023 році. Цього року канікули пройдуть під девізом «Разом – краще».
Минулорічний досвід прийому дітей виявився дуже позитивним та насиченим. Дітям було надано підтримку, щоб подолати травму війни і знайти сили знайти надію на мирне майбутнє.
В організації дозвілля дітей та підлітків беруть участь не лише духовні особи та волонтери, а й місцеві жителі, які, беручи активну участь у прийомі гостей, сприяють атмосфері солідарності серед місцевого населення.
Президент Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі, виступаючи перед Генеральною асамблеєю єпископів 20 травня цього року, закликав заохочувати та підтримувати у суспільстві «справи солідарності», щоб громади, виявляючи доброчесність, стали місцями привітної гостинності для всіх.
Джерело.
Схожі новини
Вакцинація дітей проти COVID-19: що відомо?
Актуально

Вакцинація дітей проти COVID-19: що відомо?

На Рівненщині двоє підлітків втекли з інтернату шукати «кращого» життя
Актуально

На Рівненщині двоє підлітків втекли з інтернату шукати «кращого» життя

Ватикан більше не визнає законів Італії
Україна і світ

Ватикан більше не визнає законів Італії

У Рівному за 2002-2008 роки 4 сім’ї усиновили 27 дітей
Актуально

У Рівному за 2002-2008 роки 4 сім’ї усиновили 27 дітей

Кошти на безцінне дитяче здоров’я
Актуально

Кошти на безцінне дитяче здоров’я

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору