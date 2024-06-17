Італійські католики організували канікули для 700 українських дітей

Про це повідомляють Новини Ватикану.
Цього року проект розпочався за підтримки Італійської єпископської конференції, єпархіальних відділень «Карітас» міст Козенця, Ламеція-Терме, Комо, Сенігалія, Іглезіас, Єзі та Удженто, а також Християнської асоціації італійських трудящих (ACLI).
Вже з початку цієї програми, запущеної у 2022 році одразу після початку війни, Італія змогла прийняти понад 700 дітей та підлітків, 600 із них у 2023 році. Цього року канікули пройдуть під девізом «Разом – краще».
Минулорічний досвід прийому дітей виявився дуже позитивним та насиченим. Дітям було надано підтримку, щоб подолати травму війни і знайти сили знайти надію на мирне майбутнє.
В організації дозвілля дітей та підлітків беруть участь не лише духовні особи та волонтери, а й місцеві жителі, які, беручи активну участь у прийомі гостей, сприяють атмосфері солідарності серед місцевого населення.
Президент Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі, виступаючи перед Генеральною асамблеєю єпископів 20 травня цього року, закликав заохочувати та підтримувати у суспільстві «справи солідарності», щоб громади, виявляючи доброчесність, стали місцями привітної гостинності для всіх.
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