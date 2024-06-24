Скільки російських нафтобаз вразила Україна за допомогою дронів: Зеленський оприлюднив цифри

Українські безпілотники без проблем долають відстань у півтори тисячі кілометрів та вражають російську інфраструктуру на території країни-агресора. На цю мить Силами оборони вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час привітання бійців Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Глава держави наголосив, що ЦСО є одним з найкращих бойових підрозділів України.
"Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни — від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківській та Донецькій областях до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території", — заявив глава держави.
Як підкреслив Зеленський, громадяни України "мають знати та бути вдячні воїнам ЦСО за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, — за удари по російській нафтопереробці".
"Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами ГУР та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України", — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що в ніч на 18 червня в Ростовській області Російської Федерації відбулася атака із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Унаслідок інциденту загорівся нафтовий об'єкт.
Раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що удари по нафтопереробних заводах є чутливими для Москви, адже росіяни використовують їх для підтримки окупаційної армії в Україні.
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