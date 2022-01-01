Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна

На 24-му засіданні у форматі "Рамштайн" оголошено новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів від США, а також внески від Канади, Великої Британії, Нідерландів, Швеції та Іспанії. Допомога включає озброєння, ракети, навчання пілотів та підтримку морської оборони України. Про це повідомили у Міноборони, пише УНН.
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За даними Міноборони, за підсумками 24-го засідання у форматі "Рамштайн":
- США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів, до якого входять важливе озброєння, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.
- Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок, що підвищить можливості України в повітряних операціях. Також Канада виділяє 389 мільйонів доларів на п'ятирічну програму навчання українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT.
- Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 мільйони фунтів для зміцнення протиповітряної оборони.
- Нідерланди передадуть ракети класу повітря-повітря та матеріали для F-16 на суму 80 мільйонів євро, що значно підсилить українські військово-повітряні сили.
- Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про взаєморозуміння і зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро для підтримки зусиль із розмінування територій.
- Іспанія надасть батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.
- Одним з важливих результатів зустрічі стало підписання положення коаліції морських спроможностей, що допоможе посилити оборону України на морі.