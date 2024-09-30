"Армія Inform": Вересень став першим місяцем зі щоденними атаками "Шахедів"

Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе.
Джерело: "Армія Inform"
Деталі: Всього ворог випустив по Україні 1339 ударних БпЛА типу "Шахед", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.
Про це свідчить аналіз даних Повітряних сил ЗСУ, який провело видання.
В середньому росіяни запускали по 44 "Шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72.
У вересні не було жодного дня без пусків дронів-камікадзе.