Повернути в Україну дітей і військовополонених зобов'язались 45 країн на конференції у Монреалі

Понад 45 країн підписали в четвер у Монреалі зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних осіб, військовополонених і дітей.Під час Міністерської конференції з питань людського виміру війни глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країни домовилися координувати зусилля зі збору інформації про українців, які утримуються в Росії, і створити безпечні шляхи для їхнього повернення."Людські життя повинні бути захищені. Дітям, цивільним особам і військовополоненим необхідно дозволити повернутися додому", — сказала вона.За словами Жолі, спільна декларація допоможе координувати теперішні зусилля з пошуку зниклих безвісти українців. Вона сказала, що Катар, Південна Африка та Ватикан погодилися виступити посередниками в переговорах щодо повернення військовополонених, цивільних і дітей. Литва і Катар будуть транзитними країнами для звільнених українців.Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що війна в Україні завдає шкоди всьому світу, і що довше вона триватиме, то гіршими будуть наслідки для всіх: "Ми всі і вся міжнародна спільнота повинні зробити все можливе, щоб допомогти покласти край цій агресивній війні".Офіційні особи не опублікували список із понад 70 країн, які надіслали делегації до Монреаля, але представники кількох країн, включаючи Китай, Індію та Бразилію, не були присутні. Мексика та Південна Африка взяли участь у конференції.Жолі сказала, що багато країн відчували "прямий тиск з боку Росії", щоб не відвідувати саміт. "Росія зробила багато заяв у багатьох столицях світу, щоб вони не приїжджали в Монреаль, – сказала вона. – Це свідчить про те, що ми проливаємо світло на проблему, яка ставить Росію в незручне становище".За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, майже 42 тисячі українців вважаються зниклими безвісти, а майже 20 тисяч дітей були депортовані до Росії. За його словами, на сьогодні повернуто додому 860 українських дітей.Як повідомляє МЗС України, під час конференції Сибіга також провів переговори з міністрами закордонних справ Швейцарії, Норвегії, Беніну, Парагваю, Чилі та Албанії. Вони сфокусувалися на реалізації Формули миру, підтримці розмінуванню та забезпеченні захисту прав людини.У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, за звинуваченнями у воєнних злочинах – у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва ці звинувачення відкинула.