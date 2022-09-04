Із російського полону вдалося повернути майже 600 українців

Україна повернула з російського полону майже 600 людей. На сьогоднішній день врятовано близько 100 цивільних, решта – військові, повідомив керівник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов в ефірі телеканалу «Еспресо»., – розповів Олександр Смирнов.За його словами, процес повернення на територію України є дуже складним., – додав Смирнов.