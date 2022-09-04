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Із російського полону вдалося повернути майже 600 українців

Війна з московитами 04-сен, 2022, 20:309 prov 0
Україна повернула з російського полону майже 600 людей. На сьогоднішній день врятовано близько 100 цивільних, решта – військові, повідомив керівник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов в ефірі телеканалу «Еспресо».
«На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей: близько 100 цивільних й решта – військові. Щодо депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор – це понад 3 млн людей примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей», – розповів Олександр Смирнов.
За його словами, процес повернення на територію України є дуже складним.
«Ми збираємо дані та верифікуємо людей. Це понад 30 тис. дорослих і майже 7300 діточок. Люди самі вибираються з території держави-агресорки або є люди, які зв’язуються з Міністерством з питань реінтеграції й це індивідуальне повернення діточок. Наразі є 53 дитини, яких повернули», – додав Смирнов.
Джерело.
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