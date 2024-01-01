На Рівненщині тривають проблеми з електропостачанням – 20 тисяч споживачів без світла

У Рівненській області продовжують фіксувати проблеми з електропостачанням — близько 20 тисяч споживачів залишаються без світла. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації«На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії», — зазначив Коваль.Він закликав мешканців регіону ощадливо використовувати електроенергію та уникати одночасного вмикання потужних електроприладів.Попри труднощі з електропостачанням, водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється без перебоїв, наголосив очільник ОВА.Нагадаємо, у понеділок в Києві будуть відключати світло у період з 6 ранку до 22 вечора.Ворог здійснив чергову масовану атаку. Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Також росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.