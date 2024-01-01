Росія вдарила по енергооб'єктах на Рівненщині: без світла залишився 681 населений пункт

Унаслідок масованої атаки росіян у четвер, 28 листопада, на Рівненщині фіксують масові знеструмлення. Так у регіоні без електроенергії залишилося 280 тисяч абонентів, а це - 681 населений пункт. В області також фіксують проблеми з водопостачанням, оскільки подекуди є перебої, а подекуди води немає взагалі. Влада Рівненщини також ухвалила рішення перевести школи на дистанційний формат навчання.Про перші наслідки масованого удару РФ по Рівненській області розповів очільник ОДА Олександр Коваль. Він підкреслив, що у регіоні(всього на Рівненщині проживає 1 201 463 тис. осіб). В області зафіксовані перебої з постачанням води. Водночас всі шкоди регіону перевели на дистанційний формат навчання.Ракетна атака на Рівненську область розпочалася о 05:17 год, а відбій повітряної тривоги прозвучав о 09:19 год.Згодом Коваль повідомив, що ціллю атаки росіян були саме енергооб'єкти на Рівненщині. На щастя, постраждалих через атаку немає. ВодночасКрім того, є проблеми з водопостачанням. Подача води з пониженим тиском фіксується у місті Рівне, а також у Бабиному, Горбакові, Воскодавах, Чудниці, Ілліному, Дорогобужі, Мнишині, Подолянах, Шкареві, Горбові.Без водопостачання залишилися Велика Омеляна, Грушвиця, Новомильськ, Гоща, Малинівка, Синів, Терентіїв, Симонів, Франівка.Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Біля житлових будинків, що неподалік об’єкту, рятувальники розгорнули Пункт Незламності.