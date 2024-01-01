Україна перебуває під масованою повітряною атакою: що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомили близько 6:00 про ракети, які летять у напрямку Вінниці, Харкова, Бердичева, Хмельницького, Красилова, Стрия Тернопільщини, Рівненщині, Волині.
Одночасно відбувається атака дронів:
«Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на півночі Сумщини – курс південно-західний;
БпЛА на півдні Хмельниччини – курс північно-західний;
БпЛА на межі Харківщини, Полтавщини – курс південний, на межі Сумщини і Полтавщини – курс західний».
«Укренерго» терміново запровадив екстрені відключення електроенергії»На тлі масованої повітряної атаки з боку РФ в Україні оголошені аварійні відключення електрики, повідомила зранку 28 листопада компанія «Укренерго».
«Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб?єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново запровадив екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки», – написав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, закликавши перебувати в укриттях.
ЛуцькЛуцьк зранку 28 листопада зазнав атаки російських ракет і дронів, у місті є влучання, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«Маємо відключення електроенергії в частині міста, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів. Підключаємо всю нашу критичну інфраструктуру, «Луцьктепло», «Луцькводоканал», до альтернативних джерел енергії. Школярі, які навчаються в першу зміну, навчатимуться дистанційно. Відкриваємо в усіх школах і старостатах міста пункти незламності, пункти обігріву», – сказав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Він додав, що постраждалих унаслідок повітряної атаки немає.
ХарківПісля 6:00 28 листопада Харків зазнав трьох ударів з боку російських військових, повідомили представники місцевої влади.
«Усі три удари – в Київському районі Харкова. На цю хвилину без постраждалих», – написав у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.
«За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі», – додав міський голова Ігор Терехов.
СумщинаСумська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі, що сьогодні, 28 листопада, російські війська нанесли ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади:
«На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються».
ВінниччинаНа Вінниччині внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Про це, як мовиться у телеграмі Вінницької ОВА, повідомила перша заступниця начальника області Наталя Заболотна.
«Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога.
Всі відповідні служби працюють за профілем. Ворожа атака і бойова робота Сил оборони України тривають, прохання до відбою всім бути в укриттях!» – зазначила Наталя Заболотна.
КиївМіський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці уламки ракети впали на територію одного з приватних підприємств у Дарницькому районі:
«Пожежі та потерпілих немає. Пошкоджені вікна та двері приміщення, вантажне авто, ворота на територію. Рятувальний підрозділ прямує на місце».
ЛьвівщинаЛьвівська обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури області: «Деталі згодом».
РівненщинаРівненська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі, що в області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів, є перебої з водою:
«Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання».
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