НАТО перебирає координацію військової допомоги Україні від США - Reuters

НАТО розпочинає координацію західної військової допомоги Україні замість США через новий штаб NSATU у Вісбадені.НАТО перейняло на себе координацію західної військової допомоги Україні від США, як і планувалося, повідомило джерело у вівторок, у крокці, який багато хто сприймає як спрямований на захист механізму підтримки від скептично налаштованого до НАТО обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише"Цей крок, зроблений після затримки у кілька місяців, дає НАТО більш безпосередню роль у війні проти вторгнення росії, при цьому не залучаючи власних сил", - пише видання.Однак дипломати, як вказано, "визнають, що передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що США при Трампі все ще можуть завдати серйозного удару Україні, скоротивши її підтримку, оскільки вони є домінуючою силою альянсу та постачають більшу частину зброї Києву".Штаб нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), розташована на американській базі Клей Баракс у німецькому місті Вісбаден, зазначає видання."Особа, знайома із ситуацією, повідомила агентству Reuters, що тепер вона повністю функціонує. Жодних публічних причин затримок не було оголошено", - пише видання.Військовий штаб НАТО SHAPE заявив, що його місія в Україні починає перебрати на себе обов'язки від США та міжнародних організацій."Робота NSATU... спрямована на те, щоб поставити Україну у становище сили, яке ставить НАТО у становище сили для забезпечення безпеки та процвітання мільярда її людей як у Європі, так і в Північній Америці", - сказав генерал армії США Крістофер Г. Каволі, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі."Це хороший день для України і хороший день для НАТО", - сказав він."NSATU, як очікується, матиме загальну чисельність близько 700 осіб, включаючи війська, розміщені у військовому штабі НАТО SHAPE у Бельгії та у логістичних центрах у Польщі та Румунії", - вказує видання.У минулому очолювана США група у форматі "Рамштайн", спеціальна коаліція приблизно з 50 країн, названа на честь американської авіабази в Німеччині, де вона вперше зустрілася, координувала західні військові поставки Україні.Трамп, який вступить на посаду в січні, заявив, що хоче швидко закінчити війну в Україні, але не сказав, як він хоче це зробити. Він давно критикував масштаб фінансової та військової допомоги США Україні.Тим часом адміністрація Байдена, що йде, у Вашингтоні, щосили намагається відправити якнайбільше зброї до Києва на тлі побоювань, що Трамп може скоротити постачання військової техніки в Україну.