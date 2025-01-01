Рівне:

Військовий юрист

У Трампа вперше розкрили сценарій завершення війни РФ проти України

Головна / Війна з московитами 25-січ, 2025, 18:109 prov 117
Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що блискавичний обвал ціни на нафту змусить російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.

Трамп знає, як зупинити Путіна

З заявою з цього приводу виступив спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.
За словами останнього, він провів бесіду з американським лідером Дональдом Трампом вранці 24 січня. Вони обговорювали способи закінчення війни Росії проти України.
Новий очільник Білого дому вважає, що війна не завершиться лише подіями на полі бою. На переконання Трампа, ключову роль у цьому процесі відіграє дипломатія та економіка.
Кіт Келлог звертає увагу на те, що ключовим фактором є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Що важливо розуміти, ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.
Росія отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти... Що, якби ви знизили його до 45 доларів за барель, що складає її собівартість? Це він (Трамп — ред.) сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки і з дипломатії, спілкуючись з північнокорейцями чи китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну.

У США оцінюють новий варіант військової допомоги для України

Цю звістку також офіційно підтвердив Кіт Келлог. Останній наголосив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для ЗСУ коштом доходів від заморожених російських активів.
Келлог також звернув увагу на те, що головний замисел полягає в тому, щоб не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.
Ми дуже багато разів обговорювали використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї, — підкреслив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ.
Джерело.
Схожі новини
США хочуть закупити зброю для України коштом активів РФ, — Келлог
Головна / Війна з московитами

США хочуть закупити зброю для України коштом активів РФ, — Келлог

Трамп попередив, що "у Росії будуть великі проблеми", якщо вона продовжить війну в Україні
Головна / Війна з московитами

Трамп попередив, що "у Росії будуть великі проблеми", якщо вона продовжить війну в Україні

"Швидка угода скасовується". Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією - Bloomberg
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

"Швидка угода скасовується". Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією - Bloomberg

Трамп «насправді намагається врятувати суверенітет України» – Келлог
Війна з московитами / Україна і світ / Політика

Трамп «насправді намагається врятувати суверенітет України» – Келлог

Нафтовий удар по Росії. Байден готує ризикований крок допомоги Україні, а Трамп хоче негайно припинити вогонь
Головна / Війна з московитами / Україна і світ

Нафтовий удар по Росії. Байден готує ризикований крок допомоги Україні, а Трамп хоче негайно припинити вогонь

Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору