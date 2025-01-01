У Трампа вперше розкрили сценарій завершення війни РФ проти України

Трамп знає, як зупинити ПутінаЗ заявою з цього приводу виступив спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.
За словами останнього, він провів бесіду з американським лідером Дональдом Трампом вранці 24 січня. Вони обговорювали способи закінчення війни Росії проти України.
Новий очільник Білого дому вважає, що війна не завершиться лише подіями на полі бою. На переконання Трампа, ключову роль у цьому процесі відіграє дипломатія та економіка.Кіт Келлог звертає увагу на те, що ключовим фактором є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Що важливо розуміти, ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.
У США оцінюють новий варіант військової допомоги для УкраїниЦю звістку також офіційно підтвердив Кіт Келлог. Останній наголосив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для ЗСУ коштом доходів від заморожених російських активів.
Келлог також звернув увагу на те, що головний замисел полягає в тому, щоб не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.
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