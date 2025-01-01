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У Рівненській області чули вибухи: у небі "Шахеди"

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 09-лют, 2025, 08:289 prov 56
У Рівненській області чули вибухи поблизу міста Сарни. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
У області спостерігають активність ворожих БпЛА. Про це інформує 24 Канал з посланням на рвіненські місцеві ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Рівненській області

Місцеві ЗМІ Рівненщини повідомили про звуки вибухів поблизу міста Сарни на півночі області. Повідомляється також, що у небі області є кілька "Шахедів".
Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про рух БпЛА на межі Рівненщини та Житомирщини близько 1:45 9 лютого. Тоді їх курс визначили як західний, що відповідає розташуванню міста Сарни. Потенційно на Рівненщину рухалися і дрони з півдня Житомирщини. Їх курс так само визначали як західний. Рівненські також припускають, що дрони продовжують рух на Волинь.
Про точні причини вибухів не уточнювалося. Місцеві спільноти також пишуть, що в одному з районів області впав дрон, і там загорілись ліс та поле. Трохи пізніше вибухи почули й у Здолбунові.
Повітряна тривога у Рівненській області лунає з 1:39. У Волинській області тривогу оголосили о 2:44.
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