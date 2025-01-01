Понад 200 держслужбовців позбавили інвалідності — ДБР

перевіряють рішення

Скандали з МСЕК

незаконному збагаченні на мільйони доларів

знали про масштабну корупційну схему

РНБО визначило перелік рішень,

генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку

У Державному бюро розслідувань заявили, що за результатами перевірок понад 200 співробітників державних установ позбавили інвалідності.Про це в інтерв’ю «Подробицям» повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.Йдеться про працівників податкової, митниці, прокуратури та деяких правоохоронців.За її словами, протягом останніх 3 місяців для низки посадовців також змінили та понизили групи інвалідності, що вплинуло на виплати чиновників.Сапьян зауважила, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять 100?200 тисяч гривень.Водночас NV з посиланням на власні джерела пише, що інвалідності вже позбавили 229 посадовців. Ще 145 держслужбовцям змінили групу інвалідності, а 58 — термін інвалідності. Водночас 451 працівника держорганів відправили на дообстеження.Загалом робоча група, до якої входять представники правоохоронних органів та Міністерства охорони здоров’я, має перевірити майже 3 тисячі посадовців. Такі працівники мають пройти медико-соціальні комісії, аби довести проблеми зі здоров’ям та право отримувати соціальну допомогу.У листопаді 2024 року було відомо, що МОЗ разом із правоохоронними органамимедико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності 1695 посадовцям із понад 30 державних органів. Більшість справ стосувалися працівників органів податкової.Згодом міністр охорони здоров?я Віктор Ляшко повідомляв, що 188 людям скасували рішення про інвалідність, а ще 388 фігурантів викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.У жовтні 2024 року правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — наЗгодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької областікерівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Президент Володимир Зеленський оголосив, що«які повернуть справедливість». За кілька хвилин стало відомо, щоМСЕК вирішили реформувати — із січня 2025 року замість цього запрацює оцінювання повсякденного функціонування людини.