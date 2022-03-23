Депутата Рівненської облради викрито на одержанні неправомірної вигоди за оформлення інвалідності громадянці
Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила в Телеграмі.
7 червня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективів НАБУ за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили депутата Рівненської обласної ради на вимаганні та одержанні 1,2 тис. дол. США неправомірної вигоди.
У межах досудового розслідування встановлено, що депутат, який одночасно обіймає посаду головного лікаря КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» вимагав у громадянки, яка має статус «чорнобильця» та супутні захворювання, грошові кошти за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.
Депутата затримано на «гарячому» одразу після передачі обумовлених коштів. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.