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Військовий юрист

Зеленський вважає можливою перемогу над РФ військовим шляхом

Головна / Війна з московитами 17-лют, 2025, 09:539 prov 0
Президент Володимир Зеленський заявив, що на його думку, Україна все ще може здобути перемогу над Росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих втрат, і без допомоги партнерів буде важко.
Про це йшлося у інтерв'ю глави держави каналу NBC News. "Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - заявив президент.
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