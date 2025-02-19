Telegraph: Стармер під час візиту до Штатів представить Трампу план розгортання 30 тисяч європейських миротворців в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу миротворчий план, який передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення режиму припинення вогню. Документ пропонує участь США, хоча й без розміщення американських військових у країні. Про це пише Telegraph із посиланням на джерела.

Як зазначають у виданні, наступного тижня у Вашингтоні Стармер детально пояснить, як європейські сили можуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню, якщо вона буде укладена за посередництва Трампа.

Telegraph пише, що англо-французьку стратегію щодо миротворчих сил уже представили лідерам Європи на екстреній зустрічі в Парижі 17 лютого. Вона була розроблена на тлі побоювань, що США можуть залишити Україну одразу після досягнення угоди про припинення вогню майже одразу після укладання будь-якої угоди.

На зустрічі у Вашингтоні Стармер доводитиме, що в інтересах Сполучених Штатів — залишатися залученими до запобігання вторгненню росії втретє після закінчення бойових дій.

План передбачає розміщення не менше ніж 30 тисяч європейських військових в українських містах, портах і на об'єктах критичної інфраструктури, включаючи атомні електростанції, далеко від лінії фронту.

Може йтися про винищувачі США, дислоковані в Румунії та Польщі, які були б готові відповісти на будь-яку потенційну російську агресію.

На східних кордонах НАТО також можна було б розмістити більший багатонаціональний сухопутний контингент, щоб, за потреби, захистити європейські війська в Україні.

Замість розгортання більшої кількості миротворців,, включно з даними розвідки, літаками для спостереження та розвідки, безпілотниками та супутниками, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", сказав неназваний західний чиновник.Також операція буде підкріплена, щоб "", аби знову відкрити повітряний простір України для комерційних рейсів.Окрім того,відправлять у Чорне море дляЗалишаючи переговори в Парижі, Стармер сказав, що така операція потребуватиме "захисного механізму США", щоб утримати росію від потенційного нападу:Telegraph пише, що, адже це означатиме, що американські війська не будуть розміщені в Україні.Європейський чиновник сказав виданню, що НАТО також доведеться почати обговорення 5-ї статті про взаємну оборону, згідно з якою напад на одного члена є нападом на всіх.Хоча немає очікувань, що пункт поширюватиметься на європейські війська, дислоковані в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, що він діятиме, якщо москва вирішить атакувати їхню територію через розгортання військ.Нагадаємо, що європейські партнери України мають єдину та чітку позицію щодо розв'язаної російською федерацією війни, візьмуть на себе відповідальність за мир і безпеку в Європі та підтримуватимуть Україну і надалі.Раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України. Це викликало дискусію серед союзників України.Пізніше Франція пояснила, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Серед них Литва, Латвія, Естонія та Канада.У січні цього року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, що Німеччина готова розглядати участь у миротворчих місіях в Україні, але це питання постане лише в майбутньому, коли настане відповідний час.Своєю чергою раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що оскільки Україні необхідні гарантії безпеки до того часу, поки не буде запрошення на вступ до НАТО, можна розглянути пропозицію глави Франції щодо присутності військ інших держав на українській території.13 лютого український лідер заявив, що для підтримання миру між Україною та російською федерацією знадобиться 100 тисяч миротворців: українські військові вже підготували для союзників мапу.