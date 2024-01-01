Франція і Велика Британія можуть розмістити свої війська на лінії розмежування з Росією

Велика Британія і Франція розглядають можливість долучення до моніторингу режиму припинення вогню у разі переговорів між Україною та РФ, та досягнення відповідної угоди. Обмірковують варіант відправки своїх військових на лінію розмежування.
Представники британської та французькі влади обмірковують різні варіанти з метою гарантування безпеки Україні, якщо будуть розпочаті мирні переговори між Києвом та Москвою, та ухвалені рішення щодо припинення бойових дій, розповів високопоставлений чиновник НАТО редакції "Радіо Свобода" .
Одним із можливих сценаріїв, який можна буде запропонувати Україні та РФ, є розміщення французьких та британських військ "на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин". Такі розмови ведуться лише в деяких країнах, і не на рівні Північноатлантичного альянсу.
Також представник НАТО сказав журналістам, що розробка конкретних варіантів підтримки України необхідна для гарантування участі союзників з Європи у мирних перемовинах України та РФ за посередництвом Трампа.
Стратегія обмежувати українські удари по Росії – помилкова, пишуть минулого тижня світові ЗМІ.Також медіа аналізують, яким може бути шлях замороження війни від новообраного президента США Дональда Трампа та яка роль Європи у ньому.
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