Франція і Велика Британія можуть розмістити свої війська на лінії розмежування з Росією

Велика Британія і Франція розглядають можливість долучення до моніторингу режиму припинення вогню у разі переговорів між Україною та РФ, та досягнення відповідної угоди. Обмірковують варіант відправки своїх військових на лінію розмежування.Представники британської та французькі влади обмірковують різні варіанти з метою гарантування безпеки Україні, якщо будуть розпочаті мирні переговори між Києвом та Москвою, та ухвалені рішення щодо припинення бойових дій, розповів високопоставлений чиновник НАТО редакції "Радіо Свобода" .Одним із можливих сценаріїв, який можна буде запропонувати Україні та РФ, є розміщення французьких та британських військ "на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин". Такі розмови ведуться лише в деяких країнах, і не на рівні Північноатлантичного альянсу.Також представник НАТО сказав журналістам, що розробка конкретних варіантів підтримки України необхідна для гарантування участі союзників з Європи у мирних перемовинах України та РФ за посередництвом Трампа.Стратегія обмежувати українські удари по Росії – помилкова, пишуть минулого тижня світові ЗМІ.Також медіа аналізують, яким може бути шлях замороження війни від новообраного президента США Дональда Трампа та яка роль Європи у ньому.