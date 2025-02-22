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Bloomberg: Україна відмовилася від створення фонду на $500 мільярдів щодо корисних копал

Війна з московитами / Політика 23-лют, 2025, 10:039 prov 0
Україна відмовилася від вимог США щодо створення фонду в розмірі $500 мільярдів, який був би частиною угоди про надання Вашингтону частки у володінні рідкоземельними корисними копалинами.
Про це пише Bloomberg із посиланням на українське джерело.
Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надають Україні від початку російського вторгнення. Україна стверджує, що фактична сума приблизно в п?ять разів менша і становить понад $90 мільярдів, сказав співрозмовник.
Учасникам переговорів потрібно більше часу для завершення угоди, оскільки поточний проєкт угоди, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, а президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити, сказав інший співрозмовник, обізнаний з ходом переговорів.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає зв?язку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.
До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.
Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».
Після відмови підписати документ , пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також від доходів від портів та іншої інфраструктури.
Джерело.
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