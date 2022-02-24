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Столтенберг назвав терміни створення Фонду НАТО для України на 100 мільярдів доларів

Війна з московитами / Актуально 07-кві, 2024, 09:549 prov 53
Фонд НАТО у розмірі 100 мільярдів доларів для України може бути створений ще до липня 2024 року. Про це в інтерв'ю BBC заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
За його словами, він переконаний, що фонд буде створений, незважаючи на те, що деякі країни цього тижня висловлювали вагання, адже довгострокова підтримка є життєво необхідною зараз і для відновлення країни після війни. "Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться найближчим часом, нам потрібно підтримувати Україну протягом багатьох років, вибудовувати її оборону для стримування майбутньої агресії", - сказав Столтенберг.
При цьому він не виключив, що попри те, що військова підтримка є життєво важливою для того, щоб відбити російську агресію та змусити Путіна відмовитися від своїх цілей окупації, Києву, ймовірно, також доведеться піти на певні поступки. "Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їм змогу бути в такому становищі, коли вони дійсно досягнуть прийнятного результату за столом переговорів", - підкреслив генсек НАТО.
Він додав, що зараз не закликає Київ іти на поступки, а "справжній мир" буде досягнутий.
Джерело.
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