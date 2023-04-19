Майбутнє України - це членство в НАТО, з цим погоджуються всі союзники - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Генеральний секретар Альянсу наголосив, що саміт у Вільнюсі буде важливим з багатьох причин. "Але не меншою мірою, я очікую, що країни-члени знову підтвердять прихильність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг.
Зокрема, він очікує, що союзники знову зобов'яжуться надавати Україні суттєву воєнну підтримку, аби допомогти їй перемогти у війні і залишитись незалежною і суверенною державою.
"Я також очікую, що союзники НАТО на саміті у Вільнюсі, у присутності президента Зеленського, узгодять сильніше зміцнення пакета НАТО для України (Комплексного пакета допомоги - УНІАН) з ще більшою підтримкою", - наголосив Столтенберг.
Також генеральний секретар Альянсу очікує, що Зеленський на саміті порушить питання членства України і гарантій безпеки.
Столтенберг зазначив, що ці питання будуть ключовими на порядку денному саміту і в процесі підготовки до зустрічі у Вільнюсі.
"Майбутнє України - у євроатлантичній родині. Майбутнє України - в НАТО. Усі союзники погоджуються з цим. У той же час, зараз головна увага Альянсу і союзників полягає у тому, аби забезпечити, щоби Україна перемогла, й надалі залишалась суверенною, незалежною і демократичною державою в Європі. Тому що це єдиний спосіб на шляху проведення змістовних обговорень про майбутнє членство України", - наголосив Столтенберг.
У цьому зв'язку, він підкреслив, що термінова потреба України зараз - це військова підтримка, над якою Альянс працює щодня. "Ми обговорили це сьогодні. Ми обговоримо це у форматі "Рамштайн" на завтрашній зустрічі Контактної групи, на якій головуватимуть Сполучені Штати, в рамках підготовки до Вільнюського саміту, і також на саміті у Вільнюсі. Військова підтримка України буде головною темою", - сказав він.
Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що двері НАТО залишаються відчиненими. За його словами, підтримка надається Україні з тою метою, аби зробити майбутнє членство можливим.
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