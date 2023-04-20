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Зеленський: Україну мають запросити в НАТО влітку

Головна / Війна з московитами / Політика 21-кві, 2023, 09:259 prov 0
Україна зробила все, щоб її заявку на вступ у НАТО задовольнили на саміті в липні, вважає Володимир Зеленський. У Німеччині вже заявили, що рішення про приєднання може бути ухвалене тільки після закінчення війни.
Президент України Володимир Зеленський наполягає, що Україну мають запросити до Північноатлантичного Альянсу на саміті НАТО в Литві у липні.
"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", - сказав він у відеозверненні за підсумком дня 20 квітня.
На думку Зеленського, Україна зробила все для того, щоб її заявка була задоволена. "Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів. Українців і українок, які своїм життям захищають свободу", - додав президент.

Позитивні очікування Києва, сумніви країн-членів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який вперше від початку війни відвідав Україну 20 квітня, підтвердив, що питання членства України та гарантій її безпеки на шляху до цього стануть важливим елементом порядку денного саміту. "Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву - в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", - сказав він.
Водночас Зеленський наголосив, що гарантії безпеки потрібні, але не можуть замінити чи відкласти членство в НАТО.
Литва, яка прийме саміт, раніше публічно заявила, що однією з цілей зустрічі визначає запрошення Україні стати членом НАТО. Однак, за даними видання Financial Times, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, хоча зростає кількість країн-прибічниць того, щоби запропонувати Києву на саміті дорожню карту "політичного шляху" до членства.
Після візиту Столтенберга до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) уже заявив, що рішення про вступ України в НАТО може бути ухвалене тільки після закінчення війни. Двері в Альянс привідчинилися, "але зараз не час для ухвалення подібних рішень", заявив він в ефірі ZDF ввечері 20 квітня. Спочатку необхідно "відбити напад" і тільки потім, "у новий час, треба добре продумати цей крок", бо питання членства слід вирішувати "з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", додав він.
Джерело.
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