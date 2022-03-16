Зеленський подає заявку на вступ України до НАТО

Україна 30 вересня подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Такий був головний результат екстреного засідання РНБО.
Це випливає із заяви, зробленої президентом України Володимиром Зеленським після засідання РНБО.
«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО.
Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.
Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.
Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.
Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО».
Звернення Володимира Зеленського щодо підписання Україною заявки на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.
t.me/OP_UA/7714