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Зеленський подає заявку на вступ України до НАТО

Головна / Україна і світ 30-сен, 2022, 17:149 prov 0
Україна 30 вересня подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Такий був головний результат екстреного засідання РНБО.
Це випливає із заяви, зробленої президентом України Володимиром Зеленським після засідання РНБО.
«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО.
Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.
Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.
Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.
Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО».
Звернення Володимира Зеленського щодо підписання Україною заявки на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.
t.me/OP_UA/7714
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