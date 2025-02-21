У спійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони

Про підозру Головку повідомили НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура, повідомляє Українська правда.
Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки належну своїй матері квартиру площею 202 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, паркувальне місце, автомийку та кладову, що належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.
Правоохоронці не називають імені фігуранта, але видання дізналося від своїх джерел, що йдеться про колишнього народного депутата, ексголову Тернопільської обласної ради та чинного депутата цієї ради Михайла Головка.
- 26 червня НАБУ та САП затримали Головка на отриманні хабара. За даними слідства, разом з двома заступниками Тернопільської ВЦА він вимагав майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
- 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн, а 29 червня уже випустили після сплати цієї суми.
- 1 серпня 2024 року суд поновив Головка на посаді голови Тернопільської облради, але того ж дня депутати обласної ради повторно проголосували за його звільнення.