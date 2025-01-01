Трамп посперечався з Зеленським: «Ви не маєте права нам вказувати, що нам відчувати, ви не поважаєте США»

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського виникла суперечка, фрагмент з перекладом можна побачити у трансляції «Суспільного».
Почалася вона після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу. «А не за нашими спинами домовлятися із росіянами».
Віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у переговори президентів Трампа і Зеленського, розкритикувавши українського лідера.
«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», – заявив він Зеленському.
На що той відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він знаходиться «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.
Трамп порадив Зеленському «бути вдячним», бо в нього «немає карт на руках».
«У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».
Зеленський на це відповів: «Я сюди приїхав не в карти грати».
Трамп: «Ваша країна у великій біді... Ні-ні, вам зараз не можна говорити. Ви не перемагаєте. Але у вас страшенно хороші шанси вийти з цього нормально завдяки нам. Ви не були самотніми. Ми дали вам через [нашого] дурного президента 350 млрд доларів. Ми дали вам військову техніку... Якби у вас не було нашої військової техніки, ця війна закінчилася б за два тижні», – сказав він.
На це Зеленський відповів: «За три дні вона б закінчилася, ми це вже чули від путіна».
Перша (публічна) частина зустрічі завершилася словами Трампа про те, що Зеленський недостатньо «вдячний». Він додав:
«Це буде чудове шоу для телебачення».
Бекграунд. Починалося все добре, Трамп сказав, що надасть Україні зброю.
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