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Віцепрезидент США Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки – ЗМІ

Війна з московитами 10-лют, 2025, 08:539 prov 0
Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка стартує 14 лютого.
Джерело: CBS News
Деталі: За інформацією видання, Зеленський очолить українську делегацію на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходитиме з 14 по 16 лютого в Німеччини. Під час заходу заплановано зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Венсом, який також відвідає конференцію.
Передісторія: 
  • 7 лютого голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про зустріч зі спецпредставником американського президента Дональда Трампа щодо України та Росії Кітом Келлогом, під час якої обговорили "майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції".
  • Раніше посланник Трампа підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції і зустрітись "із союзниками Америки, які готові працювати з нами".
  • Очікується, що Келлог також відвідає Україну в лютому.
  • Нещодавно він розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику щодо російсько-української війни і заявив, що у Дональда Трампа буде "цілісний підхід".
  • Співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки. Однак Келлог це спростував.
Джерело.
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