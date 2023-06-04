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Макрон збирає конференцію європейських лідерів щодо допомоги Україні

Головна / Війна з московитами 26-лют, 2024, 08:039 prov 0
У понеділок, 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон збере у Парижі близько 20 європейських лідерів, щоб обговорити питання, які стосуються допомоги Україні, а також надіслати російському президенту володимиру путіну сигнал про європейську рішучість щодо України.
Про це пишуть The Guardian та Reuters.
Зазначається, що Макрон запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу на робочу зустріч з метою розроблення способу протистояння заявам Кремля про те, що росія «неминуче виграє війну» проти України. Ще одним приводом для конференція стала ескалація агресії рф останніми тижнями.
«Ми плануємо надіслати путіну чітке повідомлення, що він не переможе в Україні», – сказав радник президента Франції журналістам.
Він додав, що ця робоча зустріч не передбачає оголошення про нові поставки зброї Україні, а матиме формат «мозкового штурму» – для шляхів підвищення ефективності на місцях, а також для посилення координації між союзниками і Україною.
Серед очільників держав на конференції очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуду, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, а також лідерів скандинавських і балтійських країн.
Інші держави будуть представлені на міністерському рівні. Також на зустрічі будуть представлені США і Канада.
Конференцію відкриє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
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