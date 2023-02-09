Європейське турне. Після візитів в Британію і Францію Зеленський сьогодні візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі

Після несподіваних візитів у Британію і Францію президент України Володимир Зеленський 9 лютого відвідає Брюссель, де зберуться на саміт лідери Європейської ради.
Європейська рада — найвищий політичний орган Євросоюзу, куди входять глави держав та урядів 27 країн — членів ЄС.
Дводенний саміт Євроради у Брюсселі пройде 9?10 лютого, його головними темами стануть війна Росії проти України та її останні події, підтримка України з боку ЄС, а також підсумки саміту ЄС — Україна, що відбувся 3 лютого у Києві.
Зеленський, як повідомило вчора агентство Reuters, візьме участь у сьогоднішньому саміті особисто. Серед іншого він має намір обговорити з лідерами країн ЄС поставки Україні далекобійної зброї, важкої бронетехніки та іншого озброєння.
Як очікується, президент України також має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі.
Ще 6 лютого Financial Times та інші європейські ЗМІ написали про можливу поїздку президента України в столицю Бельгії, проте ця інформація була позаплановим витоком. За інформацією The Guardian, після цього витоку в Брюсселі спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС через загрозу безпеці Зеленського. Так, президент Європейської ради Шарль Мішель визнав Європарламент відповідальним за витік інформації про візит.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, але вважає поїздку надто ризикованою через загрозу нових атак РФ. «Я дійсно дуже хочу, але великі ризики через реванш Росії», — відповів Зеленський 3 лютого на запитання, чи готовий він відвідати Брюссель.
8 лютого президент України відвідав Велику Британію з несподіваним візитом. Він провів офіційну зустріч із британським прем'єром Ріші Сунаком, зустрівся з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці, виступив з яскравою промовою у парламенті Британії, а також відвідав навчання українських військових, які проходять підготовку в Сполученому Королівстві. За підсумками візиту офіційний Лондон заявив про те, що готуватиме українських пілотів і морпіхів, запровадив нові персональні санкції проти низки росіян та кількох російських підприємств. Сунак також запевнив, що Британія підтримуватиме Україну до перемоги над РФ, а Зеленський підтвердив домовленість про «сильний оборонний пакет від Великої Британії», який включатиме далекобійну зброю.
Увечері в середу Зеленський прибув у Париж, столицю Франції, для зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На спільній пресконференції Шольц і Макрон заявили, що Росія «не може і має перемогти» у розв’язаній нею війні проти України. Президент Франції запропонував провести мирну конференцію на основі «формули миру» Зеленського та нагородив президента України орденом Почесного легіону — найвищою нагородою Франції. Зеленський наполягав на терміновості отримання нових постачань західної зброї, щоб «повернути Європі мир».
Після візиту до США наприкінці 2022 року поїздка до Британії, Франції та Бельгії - другий виїзд Володимира Зеленського за кордон з початку повномасштабного вторгнення РФ майже рік тому.
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