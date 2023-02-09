Рівне:

Створення та просування сайтів

Данина поваги до України: Президент Франції нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного Легіону

Війна з московитами / Україна і світ / Політика 09-лют, 2023, 08:549 prov 72
Франція засвідчила підтримку та повагу до мужності українців, які відстоюють свою незалежність та мир всієї Європи.
Про вручення Володимиру Зеленському найвищої нагороди Французької республіки Емануель Макрон повідомив у твіттері та розмістив відео.
«Данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — підписав відео Еммануель Макрон у Twitter.
У твіттері французького президента кілька фото та підписів з зустрічі з Президентом України. Під ними підписи: «До перемоги, до миру, до Європи!»
«Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою», — написав під фото з Зеленським та канцлером ФРН Шольцом у повідомленні в твіттері Макрон.
Відомо, що орден Почесного легіону — найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Його засновано 219 років тому декретом Наполеона Бонапарта. Девіз ордену — Honneur et patrie («Честь і Вітчизна»).
До слова, 14 липня 2022 року українську поетесу Ліну Костенко нагородили орденом Почесного Легіону. З формулюванням: «Уособлення духу і гідності українського народу».
Джерело.
Схожі новини
Європейське турне. Після візитів в Британію і Францію Зеленський сьогодні візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі
Головна / Україна і світ / Політика

Європейське турне. Після візитів в Британію і Францію Зеленський сьогодні візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі

Зеленський повідомив, що вирушив до США
Головна / Україна і світ

Зеленський повідомив, що вирушив до США

Шольц, Макрон та Драгі прибули в Україну
Війна з московитами / Україна і світ

Шольц, Макрон та Драгі прибули в Україну

Лідери ЄС домовилися частково заборонити імпорт російської нафти та виключити Сбербанк від SWIFT
Головна / Україна і світ

Лідери ЄС домовилися частково заборонити імпорт російської нафти та виключити Сбербанк від SWIFT

Заявку України на вступ до ЄС зареєстрували. Розпочато процедуру розгляду
Україна і світ

Заявку України на вступ до ЄС зареєстрували. Розпочато процедуру розгляду

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору