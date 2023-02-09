Данина поваги до України: Президент Франції нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного Легіону

Франція засвідчила підтримку та повагу до мужності українців, які відстоюють свою незалежність та мир всієї Європи.
Про вручення Володимиру Зеленському найвищої нагороди Французької республіки Емануель Макрон повідомив у твіттері та розмістив відео.
«Данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — підписав відео Еммануель Макрон у Twitter.
У твіттері французького президента кілька фото та підписів з зустрічі з Президентом України. Під ними підписи: «До перемоги, до миру, до Європи!»
«Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою», — написав під фото з Зеленським та канцлером ФРН Шольцом у повідомленні в твіттері Макрон.
Відомо, що орден Почесного легіону — найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Його засновано 219 років тому декретом Наполеона Бонапарта. Девіз ордену — Honneur et patrie («Честь і Вітчизна»).
До слова, 14 липня 2022 року українську поетесу Ліну Костенко нагородили орденом Почесного Легіону. З формулюванням: «Уособлення духу і гідності українського народу».
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