Трамп заявив, що говорив із Путіним щодо припинення війни в Україні, – New York Post

Дональд Трамп повідомив, що обговорював з Владіміром Путіним можливість припинення війни в Україні.

Трамп заявив, що російського лідера турбують великі втрати на фронті, і він хоче, щоб люди перестали вмирати.

Що відомо про розмову між Трампом і Путіним

Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним щодо можливого припинення війни в Україні.

Коли може відбутися зустріч Путіна і Трампа

На запитання журналістів, скільки разів він контактував із Путіним, Трамп ухилився від прямої відповіді.Я краще не буду говорити,– зазначив він.Водночас президент США заявив, що російського лідера "дійсно турбують" величезні втрати на фронті."Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Всі ці мертві люди. Молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без жодної причини", – повідомив Трамп.Крім того, він повторив свою тезу про те, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося б, якби він залишався на посаді президента США у 2022 році.У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Байден був ганьбою для нашої нації. Повною ганьбою,– наголосив президент США.Він також запевнив, що має конкретний план завершення війни і сподівається, що це буде "швидко", оскільки "щодня гинуть люди".Нагадаємо, що Володимир Зеленський окреслив деталі майбутньої розмови з Дональдом Трампом. Президент України наголосив, що важливо зустрітися з американським лідером до того, як він поспілкується з Путіним.

У Кремлі не підтверджують обговорення можливої зустрічі Владіміра Путіна з Дональдом Трампом. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що серйозних дискусій щодо цієї зустрічі ще не проводилось, і сторони не обговорювали потребу в діалозі, форматі чи даті.

Він також зазначив, що у Кремлі прокоментують ситуацію, як тільки з’являться конкретні деталі.

Зауважимо, що раніше деякі російські чиновники заявляли, що переговори між Путіним і Трампом можуть відбутися вже у лютому або березні. Також 5 лютого Кремль офіційно підтвердив, що контакти між адміністраціями Росії та США тривають на рівні окремих відомств.

Втім, чи відбудеться зустріч між лідерами найближчим часом – поки що невідомо.