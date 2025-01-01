Зарплата гендиректора "Укрпошти" у 35 разів вища, ніж у Зеленського

Гендиректор державної "Укрпошти" Ігор Смілянський оприлюднив рівень своєї заробітної плати за 2024 рік - 11,7 млн. грн. до оподаткування, тобто в середньому 970 тис. грн. на місяць. При цьому він є податковим резидентом США, тобто сплачує податки як в Україні, так і США, пише видання "Дело".

За його словами, премії, передбачені контрактом, він не отримував із 2022 року за власною ініціативою. Загалом за рік він сплатив 2,4 млн грн податків в Україні, ще близько 2,1 млн грн – до бюджету США. Чистий річний дохід становив 6,9 млн грн або $167 тис ($13 900 на місяць). За його словами, середня зарплата пересічних працівників "Укрпошти" також зросла.

"За час моєї каденції середня зарплата виробничого персоналу... зросла... до 15 728 гривень 2024-го", — наголосив Смілянський.

Керівники держпідприємств традиційно одержують мільйони.Згідно з декларацією за 2024 рік, головаСергій Корецький, який з 14 травня стане головою правління НАК "Нафтогаз України", отримав 26,7 млн грн ($641,7 тис.) зарплати за рік. Зарплата в "Укрнафті" склала 15,47 млн грн, а в "Укртатнафті" - 11,19 млн грн.Президент", тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Петро Котін задекларував понад 6,71 млн грн зарплати за рік (161,3 тис. доларів). Окрім цього, він отримав 269 тисяч. 484 грн. пенсії.Виконувач обов'язків голови правлінняРоман Чумак у 2024 році отримав зарплату у розмірі 18,36 млн грн ($441,2 тис).Для порівняння, зарплатастановить 28 тис. грн (672,9 доларів) щомісяця. Надбавки, премії до зарплати президент не отримує. Загальна сума зарплати у 2024 році становила 336 тис грн (8 тис. доларів), з якої сплачено податки та збори у сумі 66 500 гривень.