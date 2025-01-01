Зарплата гендиректора "Укрпошти" у 35 разів вища, ніж у Зеленського

За його словами, премії, передбачені контрактом, він не отримував із 2022 року за власною ініціативою. Загалом за рік він сплатив 2,4 млн грн податків в Україні, ще близько 2,1 млн грн – до бюджету США. Чистий річний дохід становив 6,9 млн грн або $167 тис ($13 900 на місяць). За його словами, середня зарплата пересічних працівників "Укрпошти" також зросла.
"За час моєї каденції середня зарплата виробничого персоналу... зросла... до 15 728 гривень 2024-го", — наголосив Смілянський.
Президент "Енергоатому ", тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Петро Котін задекларував понад 6,71 млн грн зарплати за рік (161,3 тис. доларів). Окрім цього, він отримав 269 тисяч. 484 грн. пенсії.
Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Роман Чумак у 2024 році отримав зарплату у розмірі 18,36 млн грн ($441,2 тис).
Для порівняння, зарплата Володимира Зеленського становить 28 тис. грн (672,9 доларів) щомісяця. Надбавки, премії до зарплати президент не отримує. Загальна сума зарплати у 2024 році становила 336 тис грн (8 тис. доларів), з якої сплачено податки та збори у сумі 66 500 гривень.
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