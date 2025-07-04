Трамп: розмова з Путіним не принесла прогресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним не принесла результату, і він «невдоволений» ситуацією в Україні.«Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним», – сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня.Як повідомили раніше в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що «Росія досягне своїх цілей» в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого дому на припинення вогню. При цьому російський лідер заявив про готовність Росії до переговорного процесу.Трамп зробив припинення війни РФ в Україні головною метою зовнішньої політики, розпочавши інтенсивний курс дипломатії з Києвом і Москвою лише через кілька тижнів після початку свого президентства.Однак ці зусилля поки що зазнали невдачі через позицію Кремля. Запропонований Трампом 30-денний договір про припинення вогню, схвалений Україною, Путін неодноразово відхиляв.Російський лідер вважає, що він виграє війну, і тому зараз має мало стимулів для переговорів, кажуть експерти. Російські війська продовжують просуватися на полі бою на сході України, хоча й за рахунок надзвичайно високих людських і матеріальних втрат.Під час розмови, як випливає з повідомлень сторін, не обговорювали дати третього раунду переговорів делегацій Росії й України в Стамбулі чи можливість особистої зустрічі Трампа і Путіна, натомість йшлося про ситуацію навколо Ірану, Сирії і Близького Сходу загалом.Ця розмова, яка тривала близько години, була шостою між двома лідерами з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня. Попередня відбулася 14 червня.Президент України Володимир Зеленський повідомив 3 липня під час візиту до Данії, що найближчим часом також проведе розмову з Дональдом Трампом. За словами Зеленського, головною темою стануть повідомлення про можливе зниження обсягів американської військової допомоги Україні.25 червня за підсумками своєї участі в саміті НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп припустив, що територіальні амбіції лідера РФ Володимира Путіна є більшими за окупацію українських територій, але водночас повторив озвучену ним раніше тезу, що Росія хотіла б завершити війну проти Україні.