Уряд схвалив збільшення одноразової допомоги при народженні дитини майже вп’ятеро – Шмигаль

Уряд України схвалив законопроєкт про значне зростання допомоги сім’ї до та після народження дитини, повідомив у телеграмі 14 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.Підготовлений урядом документ передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Також значно зростуть виплати жінкам, які народили дитину, але не мають трудового стажу.«Зараз така виплата становить менш як 1000 гривень, а після ухвалення закону складатиме 7 тисяч гривень на місяць», – зазначив Шмигаль.Уряд також планує запровадити щомісячну допомогу для батьків або опікунів на догляд за дитиною, поки їй не виповниться один рік, розмір виплати визначатиме Кабінет міністрів.Також законопроєкт передбачає запуск програми «єЯсла»!. Після того, як дитині виповниться один рік, батьки зможуть самостійно обрати – повернутися на роботу або виховувати дитину вдома до трьох років.«Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. У разі обрання другого – за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка», – вказав голова уряду.Буде збережена програма «Пакунок малюка». Батьки, як і раніше, зможуть або отримати набір необхідних речей для немовляти або грошову компенсацію в розмірі понад 7,5 тисячі гривень.