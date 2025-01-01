ДЕСС визначила, до коли Київська митрополія УПЦ має розірвати зв'язки з РПЦ. Що саме та має зробити?

повідомлення

виходу УПЦ зі структури РПЦ;

втрати чинності для УПЦ усіх положень Статуту РПЦ;

відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ;

визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ

підписав у серпні 2024 року

подала до суду на Кабмін

Більше про статус УПЦ МП

провела собор

дійшла висновку

ухвалила законопроєкт

підписав його в День Незалежності

Державна служба з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії Української православної церкви (московського патріархату), в якої раніше знайшла ознаки афілійованості з російською православною церквою.Про це свідчитьДЕСС.Раніше фахівці розповідали, що не виявляли документів, які б свідчили про вихід УПЦ зі складу РПЦ.», — йшлося в результаті дослідження ДЕСС.За результатами цього дослідження, УПЦ винесли припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Також ДЕСС затвердила перелік організацій, пов’язаних із Київською митрополією УПЦ.Щоб виконати вимогу служби, митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо:А ще — Онуфрія зобов?язали публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.Усі порушення Церква зобов?язана усунути до 18 серпня 2025 року.Зазначимо, що згідно із законом про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією, який президент, якщо організація порушить термін усунення ознак афілійованості релігійної організації з рф, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».Нагадаємо, раніше УПЦчерез постанову, яка дала старт перевірці Київської митрополії на зв’язок із РПЦ.Після початку повномасштабного вторгнення росії священники УПЦ МП почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха московського Кирила, який підтримав військову агресію проти України. Окремі парафії та цілі єпархії стали відмовлятися підносити його ім’я за богослужінням.Тому 27 травня 2022 року в київському монастирі Феофанія УПЦ МПза участі єпископів, священників, ченців та мирян з усіх єпархій.За результатами цього собору УПЦ МП заявила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Зокрема, оголосила, що предстоятель УПЦ МП довічно обирається українським єпископатом та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха.Крім того, в УПЦ розповіли, що митрополит Онуфрій припинив членство у Священному Синоді РПЦ, а ім’я московського патріарха більше не поминається за богослужінням у її храмах та монастирях.Водночас Державна служба України з етнополітики та свободи совісті в лютому 2023 року, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ МП із РПЦ.У серпні 2024 року Верховна Рада, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент