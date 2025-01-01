ДЕСС визначила, до коли Київська митрополія УПЦ має розірвати зв'язки з РПЦ. Що саме та має зробити?

Про це свідчить повідомлення ДЕСС.
Раніше фахівці розповідали, що не виявляли документів, які б свідчили про вихід УПЦ зі складу РПЦ. «Так, Київська митрополія УПЦ як центральний виконавчо-розпорядчий церковний орган входить до структури РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена», — йшлося в результаті дослідження ДЕСС.
За результатами цього дослідження, УПЦ винесли припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Також ДЕСС затвердила перелік організацій, пов’язаних із Київською митрополією УПЦ.
Щоб виконати вимогу служби, митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо:
- виходу УПЦ зі структури РПЦ;
- втрати чинності для УПЦ усіх положень Статуту РПЦ;
- відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ;
- визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ
Усі порушення Церква зобов?язана усунути до 18 серпня 2025 року.
Зазначимо, що згідно із законом про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією, який президент підписав у серпні 2024 року, якщо організація порушить термін усунення ознак афілійованості релігійної організації з рф, щодо неї мають звернутися до адмінсуду з вимогою її «закрити».
Нагадаємо, раніше УПЦ подала до суду на Кабмін через постанову, яка дала старт перевірці Київської митрополії на зв’язок із РПЦ.
Більше про статус УПЦ МППісля початку повномасштабного вторгнення росії священники УПЦ МП почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха московського Кирила, який підтримав військову агресію проти України. Окремі парафії та цілі єпархії стали відмовлятися підносити його ім’я за богослужінням.
Тому 27 травня 2022 року в київському монастирі Феофанія УПЦ МП провела собор за участі єпископів, священників, ченців та мирян з усіх єпархій.
За результатами цього собору УПЦ МП заявила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Зокрема, оголосила, що предстоятель УПЦ МП довічно обирається українським єпископатом та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха.
Крім того, в УПЦ розповіли, що митрополит Онуфрій припинив членство у Священному Синоді РПЦ, а ім’я московського патріарха більше не поминається за богослужінням у її храмах та монастирях.
Водночас Державна служба України з етнополітики та свободи совісті в лютому 2023 року дійшла висновку, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ МП із РПЦ.
У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент підписав його в День Незалежності.