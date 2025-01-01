Після 24 травня діяльність російських церков в Україні може бути припинена через суд — Потураєв

З 24 травня 2025 року в Україні завершується перехідний період, передбачений Законом «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Відтак Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДСЕС) зможе звертатися до суду з вимогою про припинення діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Російською Федерацією. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
«Закон чітко визначає, що після завершення дев’ятимісячного терміну ДСЕС має право звернутися до суду з вимогою про припинення діяльності релігійної організації», — заявив депутат.
На його думку, уповільнення переходів громад УПЦ МП до Православної церкви України (ПЦУ) може бути свідомим рішенням під впливом Російської православної церкви.
«Ми знаємо, хто переходить, а хто — ні. І зараз кількість таких переходів суттєво зменшилася. Це може свідчити про сигнали згори по церковній вертикалі з Москви», — зазначив Потураєв.
За словами депутата, мова йде саме про організації УПЦ МП, які мають зв’язки з керівним центром на території РФ, що є підставою для юридичного реагування.
Водночас голова комітету звернув увагу, що окремі норми закону поки не працюють через відсутність затверджених урядом нормативних актів ДСЕС. Це, зокрема, стосується питань власності релігійних громад.
«Наразі є зауваження з боку НАЗК щодо майнового розділу. Але ми його розробляли спільно з Всеукраїнською Радою Церков, і він має вирішити низку багаторічних спорів щодо культового майна», — додав Потураєв.
Закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», ухвалений Верховною Радою в серпні 2024 року, забороняє діяльність релігійних структур, пов’язаних з релігійними центрами в країні-агресорі. Оприлюднений 24 серпня 2024 року, він набрав чинності через 30 днів, окрім пункту 2 Розділу II, який набере чинності через дев’ять місяців — 24 травня 2025 року.
Відповідно до закону, громади, пов’язані з російськими релігійними структурами, мають перереєструватися або припинити діяльність. У разі невиконання цього, ДСЕС зможе звертатися до суду для примусового припинення їхньої діяльності.
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