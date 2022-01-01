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Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону діяльності російських релігійних організацій

Головна / Війна з московитами 17-сер, 2024, 20:299 prov 705
У заяві, яка опублікована на офіційному сайті Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), йдеться про те, що Московський патріархат виправдовує катування і вбивства, погроми та обмеження свобод і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі.
Вони обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод. Все це розглядалось в контексті зловживання з боку країни-агресора. За результатами зустрічі на офіційному сайті опублікували важливі висновки.
«Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна — і самих українців», — заявили члени Ради.
Вони також підтвердили ще раз свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що «партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні, а жодна організація — чи то релігійна, чи світська, — яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні».
Відтак у ВРЦіРО підтримали й законодавчу ініціативу Президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку.
У заяві наголошується, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановують релігійні права і свободи, що наші віряни, незважаючи на певні виклики, пов’язані з війною, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань.
«Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі», — висловили однозначні висновки члени Всеукраїнської Ради Церков.
Вони також зазначили, що курс на захист свободи віросповідання та духовної незалежності, під яким йдеться не про замкненість, а відкритість до високих взірців наших релігійних традицій за одночасного несприйняття маніпуляцій вірою і прикриття злочинів релігією, сприятиме консолідації нашого суспільства заради нашої перемоги і утвердження довгоочікуваного справедливого миру.
«Вечірній Київ» писав про те, що у Києво-Печерській лаврі почав працювати військовий храм. У церкві Живоносне Джерело на території Нижньої Лаври відкрився військовий храм.
?Джерело.???
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