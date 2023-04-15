Рада Церков підтримала позицію ВРУ про заборону діяльності в Україні конфесій, керованих із Росії

11 квітня 2023 року відбулася зустріч Голови ВРУ Руслана Стефанчука з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) під час якої говорили про питання державно-церковних відносин у контексті російської загарбницької війни проти України.

За словами старшого єпископа УЦХВЄ Михайла Паночка, глави церков і релігійних організацій підтримали пропозицію про ухвалення законопроєкту 8371 про заборону в Україні діяльності церков, керованих із Росії.

Також священнослужителі висловились за покарання для усіх осіб, причетних до сприяння ворогу та державної зради, незалежно від їх конфесії або сану. Та виступили за рівність перед законом представників усіх релігій.

«Під час зустрічі Голова Верховної Ради хотів почути нашу думку про те, як зберегти міжрелігійний спокій в Україні. Адже проблеми, що виникли між православними спільнотами, активно використовують наші вороги росіяни, щоб розпалити неприязнь всередині України. Ми підтримали ідею законопроєкту, який передбачає, щоб українські церкви не залежали від релігійних центрів країн-агресорів. Про це ВРЦіРО підготувала відповідного листа до Верховної Ради», – говорить Михайло Паночко.

Окрім «православного питання» священнослужителі торкнулися проблем щодо захисту сімейних та моральних цінностей.

«Прикро, що у час війни, коли люди не можуть відкрито вийти на протести, Верховна Рада приймає закони, спрямовані на руйнування інституту сім’ї. Зокрема, ратифікуючи Стамбульську конвенцію, скасовуючи «Закон про захист суспільної моралі», приймаючи на розгляд законопроєкт про одностатеві шлюби», – підкреслив у розмові з учасниками наради Михайло Паночко. Він озвучив позицію Ради церков, яка налаштована не дозволити зруйнувати інститут сім’ї в Україні.

Руслан Стефанчук висловив сподівання, що народні депутати прислухаються до Церкви та підтримають здорову моральну і духовну позицію щодо цього питання.

Також у нараді взяли участь Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та перший заступник Голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко.

Глави конфесій та представники влади підкреслили важливість подальшого розвитку стосунків між державою, церквами та релігійними організаціями України.

Світлана Коток