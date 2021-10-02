На Рівненщині відбулося виїзне засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

30 вересня 25 лідерів релігійних конфесій України взяли участь у виїзному засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що відбулось в Острозі Рівненської області. До події також долучились урядовці і народні депутати. Таке виїзне засідання Ради Церков відбулося вперше за ініціативи Віталія Коваля, голови Рівненської ОДА, який переконаний, що діалог між владою та релігійними організаціями сприяє вирішенню багатьох проблем. А збереження міжконфесійного миру на Рівненщині є одним з наших пріоритетів.





На зібранні почесні гості говорили про захист і збереження сімейних традиційних цінностей. Подія такого масштабу в області проходить вперше. Варто відзначити, що Рівненщина стала лідером серед областей України з високою народжуваністю. У Рівненській області найбільше матерів-героїнь. Лише у 2020 році таке звання отримали 395 мам, а загалом по області сьогодні його має понад 20 тисяч жінок.





"На засіданні сімейні цінності презентували, як національну ідею. Сьогодні багато сімей роз’єднані: подружжя нерідко розлучаються навіть після багатьох років спільного життя; чимало є сімей, де один із батьків їде на заробітки закордон, діти залишаються без мами, без тата. Щоб зберегти цілісність держави, її міць, щоб вона могла розвиватися, ми повинні зміцнювати сім’ю, захистити її. Заходи, в рамках виїзного засідання Ради церков, будуть присвячені цій ідеї", - прокоментував голова Рівненської ОДА Віталій Коваль

Отож, делегація побувала в Острозькій академії, здійснили візит у Рівному на підприємство сім’ї Мединських (вул. Буковинська), зустрілися з представниками християнських багатодітних сімей в римсько-католицькій Парафії С. Йоана Павла ІІ - місія до народів (вул Гагаріна).

Дуже шляхетно зі сторони губернатора, а також символічно, що вперше виїзне засідання відбулося саме на Рівненщині, адже це благословенна Богом земля: тут написане монахами найперше Пересопницьке Євангеліє (1561р.) , а також надрукована перша в Україні Біблія – Острозька Біблія 12 липня 1580 р.

Одним з пунктів порядку денного стало напрацювання пропозицій та практичних кроків щодо утвердження традиційних сімейних цінностей українського народу та покращення державної сімейної політики, в тому числі в сфері посилення державно-церковної взаємодії на рівні місцевого самоврядування, адже "субкультура" та недоторкані "цінності" лізуть в усі сфери життя, як засліплені содоміти в будинок Лота. За результатами обговорення прийнято резолюцію щодо необхідності розробки та вдосконалення державної сімейної політики.

Світлана Коток.