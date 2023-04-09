Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльність УПЦ МП на території Рівненщини

Щоб проголосувати за це доленосне рішення депутати зібралися на позачергову сесію. Заборону Української православної церкви (московського патріархату) підтримали 55 обранців з 55 присутніх в залі.
Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель.
Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного прийняти Закон про заборону Української православної церкви (московського патріархату) і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.
Окреме звернення облрада надішле до органів місцевого самоврядування Рівненської області, аби ті прийняли відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території своїх громад.
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