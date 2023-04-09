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Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльність УПЦ МП на території Рівненщини

Головна / Рівненська область / Новини регіону 10-кві, 2023, 15:589 prov 63
Щоб проголосувати за це доленосне рішення депутати зібралися на позачергову сесію. Заборону Української православної церкви (московського патріархату) підтримали 55 обранців з 55 присутніх в залі.
Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель. 
Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного прийняти Закон про заборону Української православної церкви (московського патріархату) і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.
Окреме звернення облрада надішле до органів місцевого самоврядування Рівненської області, аби ті прийняли відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території своїх громад.
Джерело.
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