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У Львові заборонено діяльність московського патріархату!

Новини регіону / Суспільство / Політика / Львівська область 30-июн, 2022, 14:389 prov 1
Сьогодні, 30 червня, Львівська міська рада прийняла рішення про заборону діяльності у місті рпц в Україні (так званий московський патріархат). Про це повідомив депутат міськради Юрій Ломага.
"Мною була підготована ухвала про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала" на території Львівської міської територіальної громади і я дякую колегам-депутатам, які підтримали цю ініціативу.
Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення.
Російській агентурі не місце у Львові. Московський патріархат і "Група Догнала" несуть загрозу національній безпеці України."
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