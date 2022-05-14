Вісім громад за два дні залишили лави Московського Патріархату
Розв'язувати питання щодо приєднання до ПЦУ мешканці мікрорайону зібралися 14 травня на території місцевої школи. Спершу всі учасники зборів зареєструвалися. Потім розмістилися біля будівлі школи.
У своїх промовах представники влади, політики, місцеві мешканці наголошували на зв’язку російської агресії та УПЦ МП, а також на співпраці окремих священиків останньої з окупантами.
Після цього на зборах підтримали ухвалення статуту релігійної громади у новій редакції, обрали парафіяльну раду та ревізійну комісію, призначили настоятеля храму — протоєрея Петра Леська. Рішення приймали голосуванням, підіймаючи руки. Після цього збори завершилися, і учасники реєструвалися знову.
Відтак вирушили до храму, де змінили замку та опечатали будівлю. Священика УПЦ МП на зборах не було, перехід до ПЦУ він не підтримав. Для остаточного переходу громади до ПЦУ потрібна реєстрація оновленого статуту у Хмельницькій обласній військовій адміністрації, — наголошує видання Всім.
А день перед тим відбулися збори релігійної громади Апостолів Петра і Павла в селі Сорокодуби Красилівської ТГ на Хмельниччині. Присутні одноголосно проголосували за перехід релігійної організації з УПЦ МП в помісну Православну Церкву України.
"14 травня парафія в ім'я великомученика Георгія Переможця у селі Мотижин Бучанського району Київської області, відповідно до поданого прохання, була прийнята до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України з юрисдикції Української Православної Церкви Московського Патріархату. Про що видано відповідний указ", — йдеться на фейсбук-сторінці єпархії.
Cело Бурімка на Чернігівщині опинилось в епіцентрі жахливих воєнних подій. "Побачивши, що таке «російській мір», люди вирішили, що не хочуть мати нічого спільного з московською філією фсбешної організації, яка прикривається релігією. Громада твердо вирішила долучитись до єдиної справжньої Православної Церкви в Україні, яку благословив Вселенський патріарх Варфоломій. Не обійшлося без спроб зірвати голосування деякими особами", — повідомляє Василь Пабат. — Громада села дякує правоохоронцям за те, що вони забезпечили людям їх конституційне право обирати конфесійну приналежність їхнього Свято-Параскеївського храму. Також люди сподіваються, що органи влади завершать документальне оформлення без бюрократичних затримок".
14 травня відбулися загальні збори релігійної громади Свято-Миколаївської парафії Рівненської єпархії УПЦ МП с. Загатинці Млинівського району, на яких було прийняте рішення про зміну канонічної підлеглості, тобто вихід з-під юрисдикції МП та перехід до Православної Церкви України, — повідомляють Рівненські новини.
Мешканці села Царівки Коростишівської територіальної громади провели 14 травня збори, де присутні одноголосно прийняли рішення змінити підлеглість релігійної громади села Царівки шляхом виходу з підпорядкування з УПЦ МП та ввійти до складу Православної Церкви України, — повідомляє Коростишівське радіо.
Нагадаємо, що 13 травня до ПЦУ приєдналися громади:Джерело.