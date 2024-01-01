Рівне:

Створення та просування сайтів

Львівщина першою в Україні позбулася церков УПЦ МП, – ОВА

Новини регіону / Львівська область / Актуально 29-лис, 2024, 16:219 prov 64
Львівська область стала першою в Україні, де більше не залишилось жодної зареєстрованої релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Сьогодні історичний день для Львівщини – регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ", - зазначив посадовець.
За його інформацією, до початку агресії Росії проти України у 2014 році на Львівщині було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року їх було 54.
Також він додав, що за час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою.

Заборона УПЦ МП в Україні

20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. 
У тексті документу зазначалось, що він набуває чинності через 30 днів з дня його опублікування, але окрім одного пункту. Згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з Російською православною церквою.
Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), абсолютна більшість українців (80%) підтримують цей закон. 
Джерело.
Схожі новини
Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльність УПЦ МП на території Рівненщини
Головна / Рівненська область / Новини регіону

Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльність УПЦ МП на території Рівненщини

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш скликає позачергову сесію. Головні питання – повна заборона УПЦ МП на території Рівненщини
Головна / Рівненська область / Новини регіону

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш скликає позачергову сесію. Головні питання – повна заборона УПЦ МП на території Рівненщини

У Львові заборонено діяльність московського патріархату!
Новини регіону / Суспільство / Політика / Львівська область

У Львові заборонено діяльність московського патріархату!

Від початку війни до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 28 громад у 9 областях
Війна з московитами / Новини регіону

Від початку війни до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 28 громад у 9 областях

СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН ПОВНІСТЮ “ОЧИСТИВСЯ” ВІД МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Львівська область

СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН ПОВНІСТЮ “ОЧИСТИВСЯ” ВІД МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору