Львівщина першою в Україні позбулася церков УПЦ МП, – ОВА

Заборона УПЦ МП в Україні

Львівська область стала першою в Україні, де більше не залишилось жодної зареєстрованої релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький."Сьогодні історичний день для Львівщини – регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ", - зазначив посадовець.За його інформацією, до початку агресії Росії проти України у 2014 році на Львівщині було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року їх було 54.Також він додав, що за час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою.20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.У тексті документу зазначалось, що він набуває чинності через 30 днів з дня його опублікування, але окрім одного пункту. Згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з Російською православною церквою.Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), абсолютна більшість українців (80%) підтримують цей закон.