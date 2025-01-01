Трамп заявив, що США і ЄС уклали угоду про закупівлю зброї, частину якої відправлятимуть Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Брюссель уклали угоду, за якою він буде оплачувати Америці 100% вартості всього озброєння та обладнання. Його потім розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну.

Про це він сказав під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня.За його словами, згідно із домовленістю США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять і більша частина піде на потреби ЗСУ."Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити їх (озброєння — ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", — сказав Трамп.23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. Перший включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання запчастин для ремонту бойових машин піхоти Bradley.Крім того, американський Держдеп ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту БМП Bradley, а також пов’язаного з ними обладнання за кордоном на суму приблизно 150 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте, президент Трамп заявив, що США вироблятимуть озброєння для України. Його оплачуватимуть європейські країни. Також США дозволять відправку систем ППО Patriot. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.