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Україна хоче продати США дронів на $10-30 мільярдів

Війна з московитами / Україна і світ 26-лип, 2025, 09:039 prov 0
Президент Володимир Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня, передає "Інтерфакс-Україна".
Зеленський поставив таку задачу секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну.
"Далі – з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість.
Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - сказав Зеленський.
Нагадаємо:
16 липня Зеленський заявив, що США хочуть купувати українські дрони, Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита.
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