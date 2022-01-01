Україна контролює 1000 кв. км РФ: Сирський вперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим урядовцям підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.
Україна контролює майже тисячу квадратних кілометрів території Росії та продовжує наступальну операцію в Курській області. Про це під час ставки з президентом України Володимиром Зеленським заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. Угруповування військ виконують поставлені завдання", — сказав Сирський.
Він уточнив, що бої ведуться по всій лінії фронту, а ситуація на Курщині перебуває під контролем українських військ.
Після доповіді головкома Володимир Зеленський попросив подякувати українським захисникам за їхню стійкість та рішучі дії.
"Подякуйте від всіх нас нашим військовим за стійкість і сміливість", — зазначив Зеленський.
Крім того, президент України доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, іншим урядовцям та Службі безпеки України підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.
Нагадаємо, 12 серпня виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що під контролем Збройних сил України перебуває 28 населених пунктів Курщини.
Цього ж дня аналітики проєкту DeepState спростували заяву РФ про кількість звільнених сіл на Курщині.
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