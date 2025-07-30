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Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Війна з московитами / Актуально 30-лип, 2025, 14:039 prov 0
Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.
Кабмін 30 липня вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов?язаних та резервістів, Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.
Серед іншого, передбачено:
  • автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності;
  • уточнено алгоритм дій закладів освіти і ТЦК щодо таких категорій жінок;
  • удосконалено механізм внесення інформації до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг»
  • передбачено присвоєння первинного військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до ТЦК;
  • упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування;
  • актуалізовано перелік звітних документів;
  • приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.
Джерело.

На правах реклами

Юрист Калашникова Лілія. Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із військовою службою, мобілізацією, виїздом за кордон.
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