Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot

За словами Пісторіуса, його країна поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди зі США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.
Міністр оборони зазначив, що завдяки зобов’язанням США «Німеччина спочатку може підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot».
Очікується, що найближчими днями Бундесвер поставить Україні пускові установки Patriot, а ще через два-три місяці – додаткові компоненти до системи. Натомість Берлін отримає від США нові системи Patriot в прискореному темпі.
Reuters пише, що Німеччина вже поставила три системи Patriot в Україну і заявила, що передача додаткових систем не вплине на її внесок в оборонний альянс НАТО.
До слова, наприкінці липня посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував передачу восьмої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T для України.
За даними «Мілітарного», американський зенітний ракетний комплекс Patriot може вражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу ракети та становить 50-160 км. Імовірність ураження повітряної цілі комплексом Patriot PAC-3 становить 80-90%, а тактичної балістичної ракети – 60-80% однією ракетою за умови відсутності перешкод. Максимальна швидкість цілі, яку може ефективно перехопити ЗРК, – 1600 м/c.Джерело.