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Україна отримає 90 танків Т-72 та "Леопарди" від 8 країн, – міністр оборони США

Головна / Україна і світ 14-лют, 2023, 13:599 prov 0

Вісім країн згодилися передати Україні танки Leopard, США, Чехія та Нідерланди передадуть 90 танків Т-72. Про це перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 14 лютого.

Остін сказав, що плани Росії по захопленню України провалилися, у тому числі завдяки підтримці міжнародних союзників та постачанню зброї для захисту від держави-окупанта. Глава Пентагону підкреслив, що Україна показала та продовжує демонструвати відчутні результати у протидії РФ з лютого 2022 року.
"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, разом надаватимуть Україні танки Leopard 2 для того, щоб Україна була міцнішою", – сказав Остін.
Також Україна отримає 90 танків Т-72 від США, Чехії та Нідерландів на додачу від переданих Польщею, інші країни забезпечать постачання боєприпасів, заявив міністр оборони США. Системи протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T Україні нададуть Італія та Франція, США, Німеччина та Нідерланди передадуть системи Patriot, наголосив Остін.
Джерело.
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