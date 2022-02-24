Україна отримає 90 танків Т-72 та "Леопарди" від 8 країн, – міністр оборони США

Вісім країн згодилися передати Україні танки Leopard, США, Чехія та Нідерланди передадуть 90 танків Т-72. Про це перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 14 лютого.

Остін сказав, що плани Росії по захопленню України провалилися, у тому числі завдяки підтримці міжнародних союзників та постачанню зброї для захисту від держави-окупанта. Глава Пентагону підкреслив, що Україна показала та продовжує демонструвати відчутні результати у протидії РФ з лютого 2022 року."Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, разом надаватимуть Україні танки Leopard 2 для того, щоб Україна була міцнішою", – сказав Остін.Також Україна отримає 90 танків Т-72 від США, Чехії та Нідерландів на додачу від переданих Польщею, інші країни забезпечать постачання боєприпасів, заявив міністр оборони США. Системи протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T Україні нададуть Італія та Франція, США, Німеччина та Нідерланди передадуть системи Patriot, наголосив Остін.